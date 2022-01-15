聯亞藥驚爆員工涉嫌違反證券交易法，檢調兵分22路搜索，認聯亞生技執行副總、傅姓處長涉嫌違反內線交易罪嫌，以300萬元、100萬元交保；聯亞生技集團對於員工涉嫌違反證券交易法內線交易一事表達遺憾，並重申反對短線炒作或內線交易。

聯亞藥去年6月以每股30元登錄興櫃，有新冠疫苗當題材，當日收盤高達215元，股價飆升逾6倍，隔日盤中一度衝上300元，股價異常波動，司法機關才會針對股價異常波動展開調查。

聯亞生技集團表示，對於個別員工涉嫌違反證券交易法內線交易一事表達遺憾，集團並進一步指出，鼓勵員工長期持有公司股票，與公司共存共榮，絶對反對短線炒作或內線交易。

對於司法機關展開調查及偵辦，聯亞表示，全力配合，但基於偵查不公開，不便揣測案情，集團未來亦將責成內部各相關單位，加強員工在證交法的相關教育訓練，並提醒所屬員工於股票交易時務必謹慎並依循證交法之規定買賣股票。