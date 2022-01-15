花壇鄉崙雅社區今天舉辦熱鬧滾滾的焢窯活動，搭配抓泥鰍、拔蘿蔔製作菜頭粿，吸引500多人親子到場同樂，體驗農村樂活。（謝瓊雲攝）

花壇鄉崙雅社區今天舉辦熱鬧滾滾的焢窯活動，搭配抓泥鰍、拔蘿蔔製作菜頭粿，吸引500多人親子到場同樂，體驗農村樂活。（謝瓊雲攝）

活動在收割後的稻田裡舉辦，一旁還有大片盛開的向日葵、波斯菊花海，還有許多生動可愛的動物造型稻草編織藝術，美不勝收，充滿童趣。（謝瓊雲攝）

活動在收割後的稻田裡舉辦，一旁還有大片盛開的向日葵、波斯菊花海，還有許多生動可愛的動物造型稻草編織藝術，美不勝收，充滿童趣。（謝瓊雲攝）

活動在收割後的稻田裡舉辦，一旁還有大片盛開的向日葵、波斯菊花海，還有許多生動可愛的動物造型稻草編織藝術，美不勝收，充滿童趣。（謝瓊雲攝）

2022春遊彰化賞花海，花壇鄉崙雅社區15日在花秀路316巷內收割後的稻田舉辦「焢吧焢焢~花壇趴兔焢」活動，旁邊大片有向日葵和波斯菊花海，和各式可愛的稻草編織動物，吸引近500名親子在此焢窯體驗農村樂，熱鬧滾滾。

王惠美表示，時值變種病毒疫情在國內本土蔓延，大家心情受到影響、有點悶，不妨走出戶外，欣賞這些美麗的冬季景觀花海，花謝後、春耕前耕鋤，還可作為綠肥，一兼二顧。

花壇鄉長顧勝敏表示，感謝縣府支持花壇鄉的建設及鄉民的需求，歡迎大家來花壇體驗花壇之美。

代表會副主席沈文盛，同時也是主辦單位崙雅社區發展協會理事長，他說今年焢窯活動是第二度舉辦，除了有盛大花海，還特別引進許多稻草編織藝術，包含張大口的河馬、座運動的牛等，充滿農村風情與童趣，因為焢窯食材豐富，報名秒殺，反應很熱烈。

活動當中也有鄉村才見得到，如抓泥鰍、釣青蛙等，還有拔蘿蔔再來試做菜頭粿，許多家長帶著孩子前來盡享農村樂。