知名英國史學家佛格森今天在台北政經學院基金會首場講座中指出，COVID-19疫情與過往瘟疫不同，經濟衝擊遠大於預測；全球確診與致死率持續攀高，台灣死亡數奇低，顯見防疫策略值得學習借鑑。

台北政經學院基金會（TSEF）與清華大學台北政經學院（TSE）合辦首場TSEF講座，今天邀請英國史學家佛格森（Niall Ferguson）以「厄運？疫情對經濟、社會、政治、地緣政治的影響」為題，進行專題演講。

佛格森指出，比較歷史上發生的重大疫情事件，包括14世紀黑死病、1918年西班牙大流感、1889年俄國流感，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在公共衛生領域並非最重大的傳染疾病，但有其獨特之處，例如致死族群並不完全公平，主要染疫致死者多在高齡族群，明顯與過往瘟疫不同。

佛格森表示，儘管疫情死亡率低於黑死病，但對經濟的衝擊劇烈、遠大於預測。疫情對美國造成60兆美元的損失，若進一步探究對全球財政與貨幣的衝擊，則等同一場世界大戰所造成的影響；原因在於，這是人類有始以來，首次採取封城措施以避免傳染。

他表示，多數歐洲和北美國家都採封城應對疫情，但西方國家應如同台灣一樣，善用篩檢、確診足跡追蹤等方式對抗病毒；從數據可見，疫情肆虐全球，確診與致死率持續攀高，但台灣死亡數令人驚奇的低，顯見防疫策略值得學習。

佛格森認為，人類並未採取更好的準備方式來因應疫情，咎責政治領導人防疫不利最容易，但防疫管理破口通常不在上層，而在中間管理層面；例如，美國表面上雖有充分防疫準備，但現實是由於缺乏健全的全民健康保險體系，美國難以成功落實防疫。

至於疫情對中國的影響，佛格森表示，疫情揭露了中國真實樣貌，加上Omicron變異株肆虐，中國正處於危機階段，清零政策難以奏效，且會讓中國經濟越趨脆弱，各國需密切注意今年中國共產黨第20次全國代表大會結果。

演講最後，佛格森亮出一張有行政院政委唐鳳照片在上面的簡報表示，「我要以對台灣的讚許作結」，他分享自己2020年1月來台後，即深深愛上台灣，驚豔於台灣對疫情的出色掌控，並稱讚台灣政府具備快速回應任何危機的能力。