為評估食用枸杞對於健康中年人預防、延緩黃斑部病變的影響，美國加州大學戴維斯分校營養系針對逾20名中年參與者，進行為期90天的隨機、公開的平行設計研究。結果發現，相較於攝取商業營養補充劑的對照組，每週5天、每次吃1把枸杞(28克)的參與者，眼睛黃斑部色素密度與類胡蘿蔔素都有所提升。研究團隊總結，健康中年人定期攝取枸杞，有助於預防或延緩黃斑部病變的發展。

相關研究成果已發表於2021年12月份的期刊《營養素》。論文指出，與年齡有關的黃斑部病變，已成為發達國家中老年人失明的主要原因，僅次於未矯正的屈光不正與白內障。

黃斑部病變在初期階段會出現帶有色素沉著的隱結，並可能快速惡化(如中央視力喪失)。葉黃素、玉米黃素與內消旋玉米黃素（ meso-zeaxanthin ）構成黃斑色素，可過濾有害的藍光，並在黃斑中提供氧化防禦。

由於這些色素在植物中以葉黃素的形式存在，故研究多建議增加飲食攝取以減少黃斑部病變的發生與惡化。學界還發現，視網膜中的葉黃素類胡蘿蔔素的相對濃度，可以黃斑色素密度(MPOD)表示；MPOD水平愈低，罹患黃斑部病變的風險就越高。

葉黃素、玉米黃素富含在紅色、黃色或橙色的蔬果之中，以及部分綠色蔬菜內。儘管先前研究證實，補充大量的類胡蘿蔔素有助於增加血液中葉黃素與玉米黃素，進而提升MPOD。然而，尚無臨床證據證實營養介入可預防色素沉著的隱結。

枸杞在中藥的應用已有2000多年，其在鮮紅色的漿果類中，富含的玉米黃素最多。由於視網膜黃斑中央窩的玉米黃素比葉黃素高出2.4倍，這讓富含玉米黃素的枸杞成為增加MPOD的最佳選擇。然而，針對枸杞在臨床上與MPOD關係的證據卻非常的少。

為評估健康的中年人每天攝取枸杞，是否能改善MPOD與類胡蘿蔔素的水平，研究團隊透過線上網站與公共廣告，共招募27名45歲至65歲的參與者進行為期90日的實驗。

其中，13人被分到枸杞組，每週5天、每次服用1把枸杞(約28克)，按此原則連續操作90日；對照組14人則服用市售補充劑，每份含6克的葉黃素與4克的玉米黃素。參與者必須在加入研究時、第45天與第90天，進行24小時飲食評估問卷，以及黃斑密度與類胡蘿蔔素的測量。

結果發現，相較於對照組在90天後毫無變化；食用枸杞的參與者在90天後，MPOD顯著增加，網膜偏心率呈現0.25與1.75。同樣地，相對於對照組沒有產生任何變化，食用枸杞的參與者在第45天與第90天都出現類胡蘿蔔素顯著增加。

研究團隊總結，食用枸杞帶來葉黃素、物米黃素增加，不但可過濾有害藍光，更能提供氧化保護。「葉黃素與玉米黃素就像在幫眼睛擦防曬霜，避免藍光曬傷眼睛。當視網膜中的葉黃素與玉米黃素含量越高，獲得的保護也增加」。

這項研究證實，枸杞作為天然食物，可以改善健康成年人的眼部健康。特別是枸杞很容易為消化系統吸收，因此身體能很有效的利用這種營養。