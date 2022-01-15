新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前縮短第3劑加強針的時間，現以mRNA疫苗莫德納、BNT最夯，卻傳出中央去函台北市政府，要求加開高端門診以利接種，但北市府指出，高端接種量能不會不足，且數據顯示莫德納疫苗打氣其實比高端多20倍，強調接種站應按照各疫苗需求分配，避免造成醫療資源浪費。

據悉，中央於10日告知北市府，指高端疫苗合約診所的數量不夠，低於其他5都常設的40到100處，要求加開接種點。但有幕僚私下透露，數據指出高端、AZ疫苗打氣遠比莫德納、BNT低，且多家醫院都有維持高端接種，量能不會不足。

台北市政府發言人陳智菡表示，疫苗接種站皆是依照各疫苗需求量來做調配增減，使供需相符避免浪費，且莫德納需求是高端20倍以上，有時甚至60到70倍，中央也建議第3劑應以mRNA為主，卻又要求各市多開高端接種站，必然壓縮其他接種站量能，既然中央已經下令，北市也已媒合12家中大型醫療院所、多家診所加開「高端接種站」。

至於昨日上午蔡英文總統及副總統賴清德施打高端第三劑，陳智菡則轉述台北市長柯文哲看法，表示「總統副總統愛護一家私人生技公司的情懷令人感動。」