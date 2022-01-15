香港女星鄧麗欣和「王子」邱勝翊曾有一段3年戀情，原本外界看好他們能開花結果，豈料，2021年6月無預警宣布已和平分手，但兩人結束戀情後仍是好友；恢復單身的鄧麗欣生活更多采多姿，工作滿檔外，也不時曬出各種生活日常或出遊照，近日曬出13年前登上雜誌封面的照片，美貌幾乎凍齡外，眼尖網友意外發現她撞臉日本傳奇AV天后，讚她根本是宅男女神。

鄧麗欣昔日是以女子團體「Cookies」成員出道，之後團體單飛不解散，鄧麗欣成為SOLO女歌手，又跨足戲劇圈，都有亮眼成績；今（15）日鄧麗欣在IG更新動態，「其實青春是可以留住的…留住本好青春雜誌」，並附上一張自拍美照。

鄧麗欣13年前嫩樣意外撞臉日本傳奇AV天后吉澤明步。(圖/ 摘自鄧麗欣IG)

照片中鄧麗欣拿著一本雜誌，看起來年代有些久遠，但封面人物正是她本人；原來這是鄧麗欣13年前的「珍藏」，今昔對比看不出有太多變化，13年來美貌幾乎神凍齡。大票粉絲看到也忍不住稱讚她的高顏值，更有眼尖網友發現13年前的她撞臉日本傳奇AV天后吉澤明步，封她是「清純版吉澤明步」，以時間推算，應該是第一代宅男女神才對。

昔鄧麗欣和小她6歲的邱勝翊公開戀情後，彼此輪流當空中飛人往返台灣香港兩地，十分呵護這段異地姊弟戀，外界也都看好，鄧麗欣更在台灣投資手搖飲料店，被認定已是準台灣媳婦；豈料維持3年多的戀情，受新冠肺炎影響只能透過視訊維持，無奈在2021年6月底兩人公開已和平分手的消息。