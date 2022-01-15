疫情嚴峻的情況下，在義大利有幾個省份的警察人員分配到一些粉紅色系的口罩，但他們似乎不買單，根據歐洲新聞台(Euronews)報導，粉紅口罩引來當地警察工會不滿，認為此舉有損警察部門的形象，要求上級盡速改配送其他顏色的口罩，這樣才適合制服的顏色。

報導指出，當時這些粉紅口罩一一被送往波隆那(Bologna)、帕維亞(Pavia)、瓦雷澤(Varese)、費拉拉(Ferrara)、威尼斯(Venice)及敘拉古(Syracuse)六個城市。

警察工會負責人保里尼(Stefano Paolini)還因此特別寫信到內政部警察局局長辦公室，「口罩應該要與同仁們的制服不相違和才對，避免其他古怪顏色影響形象。」

工會更進一步補充，「我們不是對粉紅色有意見才抵制，鑒於警察這項職業講求一致性的關係，才能表現得體。」

市面上口罩樣式無奇不有，新冠大流行期間彷彿帶起口罩美學，路上人們爭奇鬥艷已成為這世紀最具指標意義的景象。對時尚富有超高涵養的義大利人，骨子裡天生就注入一股潮流品味。

在義大利，警察制服顏色主要以淺藍、深藍、黑、白為大宗，收到粉紅色口罩的地區員警一開箱立刻傻眼，許多人都拒絕佩帶粉紅口罩值勤。

該國營建署副部長貝拉諾瓦(Teresa Bellanova)似乎不太苟同，並在推特發文寫下，「對制服的尊敬並不是用顏色來決定，而是同仁們本身的言行舉止。」