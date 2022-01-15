彰化縣消防局提前慶祝119消防節，下午在員林市舉辦表揚慶祝餐會，場外還有寓教於樂的親子闖關活動，宣導防災消防教育。（謝瓊雲攝）

彰化縣消防局提前慶祝119消防節，下午在員林市舉辦表揚慶祝餐會，場外還有寓教於樂的親子闖關活動，宣導防災消防教育。（謝瓊雲攝）

彰化縣消防局提前慶祝119消防節，下午在員林市皇潮鼎宴會館盛大舉辦表揚慶祝餐會，場面熱鬧溫馨。（謝瓊雲攝）

彰化縣消防局提前慶祝119消防節，下午在員林市皇潮鼎宴會館盛大舉辦表揚慶祝餐會，場面熱鬧溫馨。（謝瓊雲攝）

彰化縣消防局15日在員林市皇潮鼎宴會館辦119消防節慶祝表揚活動，除表揚上百位義消人員，還舉辦一系列親子闖關活動，寓教於樂宣導防災消防教育，寶貝消防員與擔任警義消的家長一同闖關畫面吸睛，場面熱鬧又溫馨。

彰化縣長王惠美傍晚親自到場，頒獎表揚有功人員及績優的警義消夥伴，戶外廣場上還有救溺小英雄、消防四季逗、神之手等有趣又可愛吸睛的闖關活動，讓不少警義消家庭同樂，共度輕鬆愉快的親子時光。

王惠美表示，謝謝所有打火兄弟、救援夥伴，在第一線辛苦救火，保護民眾的生命財產安全，也要謝謝所有眷屬的支持，才能讓他們無後顧之憂，全心全力投入救火救災工作，她代表縣民表達最高的敬意與謝意，「感謝有您！」。

王惠美說，彰化縣政府逐年編列近千萬元充實採購義消消防衣、各式裝備器材及制服，在警消方面更編列2億1100萬元，加上民間力量挹注，加速汰換、充實消防車輛及救災裝備器材；去年起更新增補助40歲以下消防同仁每3年1次健檢3500元，守護全體消防人員身體健康。

王縣長指出，去年度到院前心肺功能停止患者有1127案例，其中有234人急救成功挽回一命，搶救成功率高達20％，且最後康復出院達31人，非常不容易。此外去年度全縣有6萬7000多戶完成住警器的裝設，設置率已高達80.61％，有22件住宅火警，就因住警器成功發報，及時逃生保命，成效顯著。

彰化縣消防局共頒發11個獎項，包含110年「全國鳳凰獎消防楷模」、「全國鳳凰獎義楷模」、「全國鳳凰獎志工楷模」、「救護英雄榜」、「防疫英雄榜」、「彰化縣消防楷模」、「搶救重大災害績優人員」、「救護義消協勤績優人員」、「義消協助搶救重大災害有功人員」、「充實消防裝備器材或設備重大貢獻人員」、「救災救護訓練演習協勤或宣導成績優良人員」等，彰化縣義消總隊長黃錢明全程參與，頒獎過程掌聲不斷，讓與會家屬都感到與有榮焉。