電商股創新新零售（3085）（簡稱新零售）高層換血，2022年聘請家安國際與亞太資本公司董事長余適安為新任執行長，並任用陳韋利為總經理。新零售表示，此次高階管理更換新血，目標為力求改善公司營運與財務結構，助新零售朝向獲利目標前進。

新零售主要營業為電商服飾，並有多家知名品牌服飾YOCO、 KODZ、tokichoi、拍手國際等等。近年來，受國內外市場競爭與經營策略調整，新零售服飾銷售量未能如期達標。

新零售新任執行長余適安表示，希望透過在市場上多年的專業輔導經驗，對內全力幫助新零售在財務重整與營運方向獲得改善，未來也會引進電商保健食品等業務，讓新零售多角化經營。對外則將善用總經理陳韋利行銷專業，讓產品在數位化的優勢下增加曝光與找到需求受眾，為新零售創造獲利與穩定商機。

過去兩年的疫情改變了消費者的習慣，為加速物流與網路電商的推手。新零售表示，目前公司最大的優勢就是提前部署的電商服飾銷售，而未來勢必要聚焦在公司的優勢上，並橫向發展優良的電商產品，讓公司體質逐漸獲得改善、進而創造營收。