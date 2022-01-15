近年來，生活中許多東西都在調漲，讓民眾實在吃不消，甚至連大家印象中便宜賣的手搖飲，價格也從銅板價逐漸漲到跟便當差不多貴了，有網友實在是受不了了，他上網大抱怨現在一杯珍珠綠茶竟要45元！也好奇大家對手搖飲忍受的底線到哪裡？貼文引起熱烈討論。

一名網友14日在PTT上表示，他平常都是自己泡茶包喝，偶爾想吃珍珠才會去買手搖飲，雖然他家巷口的飲料店沒有很好喝，但因為離家近所以蠻常買的，不過原PO發現，原本一杯700cc綠茶只要20元，去年初改25元、年中漲價變30元，昨天去買時竟然已經漲到35元了，加珍珠也改成10元。

加一加等於一杯珍珠綠茶要價45元，這樣的價格讓原PO實在是無法接受，哀怨「我已經買不下去了」，並且好奇大家對於手搖飲價錢的底線，「你們能接受純茶最多賣到多少錢？」

貼文引起熱烈討論，網友們紛紛表示，「純茶30，再多都是盤」、「50吧，自己買台灣有得獎的茶葉泡也差不多這個錢」、「我現在都改買超商了」「不澀不膩，我的上限是60，超過的話真的…就算了」、「賣45的，摸摸自己良心，是不是坑人」、「不買手搖飲料就不會有煩惱了」、「如果是純茶超過30以上我就買便利店了」。