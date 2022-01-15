美國COVID-19病例新增超過150萬人，我們也確診了。(影／取自莫彩曦Hailey的YouTube)

擁有超過百萬訂閱數的美籍YouTuber莫彩曦（Hailey），和老公Adam能說一口流利中文，加上時常分享台美文化，在台灣擁有高知名度，今(15日)她們新上傳一則影片，驚爆夫妻倆在美國確診了，而她們也把發病到痊癒的過程都記錄下來。

莫彩曦透露老公Adam因為出現拉肚子和頭痛等症狀，跟Omicron症狀很像，因此她們在家做檢測，最後出現2條線確診，Adam的症狀惡化很快，睡覺都會一直發冷、發抖，讓他睡不好，而莫彩曦則是頭超級痛。

本來美國CDC是說出現症狀後，應該5天內就會好起來，但她們症狀是越來越嚴重，有呼吸困難、喉嚨痛和全身痠痛等感受，而她們本來要通報居住的地方自己確診，卻得到他們那一州不會算「家裡的確診」，所以他們不會算在確診數裡。

最讓她們傻眼的是，美國CDC表示，如果你症狀出現的5天後，沒辦法檢測的話，還是可以自己出門，只是要戴口罩，就算你是陽性沒症狀，也可以戴口罩出門。

而她們在出現症狀11天後，終於檢測陰性，莫彩曦也表示「沒想到有一天真的會拍這個影片，努力防疫2年還是確診了，希望大家能打疫苗就打疫苗」，並呼籲戴口罩、少出門和勤洗手。