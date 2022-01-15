豐原葫蘆墩圳「水岸花都-福葫生豐」光影走廊，15日晚間熱鬧點燈。（陳淑娥攝）

迎接虎年到來，無黨籍台中市議員陳清龍等再度出錢出力募集百餘萬元，在豐原葫蘆墩圳前設置「水岸花都-福葫生豐」光影走廊，15日晚間熱鬧點燈，巨大葫蘆主題燈呼應豐原舊稱葫蘆墩，相當吸睛，市長盧秀燕也共襄盛舉。

無黨籍台中市議員陳清龍、台中市繁榮葫蘆墩促進會，再度出錢出力募集百餘萬元打造光影走廊，點燈儀式由豐原國小國樂團及玉山高中太鼓團演出揭開序幕。

市長盧秀燕晚間出席葫蘆墩圳點燈活動，與在地民眾一起迎接新春到來，並期許大家共同遵守防疫規定、落實防疫措施，平安過好年。

「水岸花都-福葫生豐」光影走廊，長達300公尺光廊，高7公尺、寬3公尺絢爛巨大葫蘆主題燈，呼應著豐原舊稱葫蘆墩，而一旁圍繞的璀璨稻穗燈和涓涓流水葫蘆墩圳，三者互相搭配，點燈後帶給民眾聲光影音五感體驗。

陳清龍表示，點燈後讓民眾搶先感受過年氣氛，光影展將持續至元宵節過後，民眾可就近賞燈，和家人團圓感受佳節歡愉氣氛。