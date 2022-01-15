英雄聯盟前世界冠軍、電競選手Toyz（劉偉健）去年因販售大麻菸彈遭羈押並送勒戒所，本月4日才獲釋自由。其所經營的YouTube頻道自事情爆發後停更至今，未料，其經紀人周周於今（15日）晚間突然更新影片並炸出震撼彈，表明目前正在和Toyz進行頻道經營權的訴訟，導火線則是Toyz曾詐賭同為電競選手的好友丁特。

周周15日晚間更新Toyz 的YouTube頻道，周周表示他與劉偉健共同經營雙子娛樂公司並擁有此頻道的經營權，但劉在交保獲釋後，控告他提告侵占公司財產，目前雙方正在進行頻道的經營權官司，直到官司落幕前，頻道將不會更新。

周周指出，他曾是劉偉健的粉絲，他在2019年間便應徵劉所屬的雙子娛樂公司企劃職位，後該公司負責人因故卸任，劉找上他一同擔任負責人經營頻道，他則負責處理公司大小事。

周周PO出過往曾在沒寫借據的前提下，借錢給Toyz，至今仍有多筆款項未償還。（翻攝照片）

周周PO出與Toyz過往的群組對話紀錄，兩人與另一名使用者「ABC」討論如何用老千撲克牌詐賭。（翻攝照片）

周周說，他起初非常欣賞劉偉健，認為劉不僅很有才華，邏輯也很好，兩人關係密切形同兄弟，甚至劉也曾經搬到他的家中同住一年，過程中他因信任，曾多次在沒寫借據的前提下借錢給劉，且兩人曾合資經營寵物店、超跑租賃、服飾業，縱使都賠錢收場，但從未真正影響過他與劉的兄弟情誼。

周周話鋒一轉，表明雙方決裂是因為劉偉健詐賭丁特，他也致歉起初並未勸退劉甚至拍片同樂，但隨著劉偉健詐賭的事情見光，劉被受害者求償600萬元，劉認為他也需一起賠償，雙方因為求償金額喬不攏感情遂逐漸生變。

周周表示，之後劉偉健因為販毒遭逮捕，他緊急替劉找律師處理官司，聯繫多人處理後續大小事，但劉卻誤解他企圖侵佔YouTube頻道，在劉交保獲釋後，雙方也談好要見面處理經營權，但他卻先收到警方通知，才得知劉嘴上說和平溝通，實則已經向他提告侵佔，他才心死，認為一切交由法律處理。

周周說，直到法院官司結束前，頻道將不會更新，並向粉絲致歉他與劉偉健已正式決裂；周周也呼籲劉偉健，不要再派人企圖脅迫他的人身安全，雙方有任何事都交給司法處理，法律自有公道。

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