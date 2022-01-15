民進黨團總召柯建銘今天向國民黨主席朱立倫喊話，日本福島核食議題是朝野合作最好的時刻，對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨拒絕恣意開放核食進口，會和2018年反核食公投投下同意票的近800萬台灣人站在一起，更絕對會用最嚴格標準為人民食安把關，而柯總召一向善於改口沓舌，過去只謀一黨一人之私、以暴力表決強渡關山的態度，民眾至今記憶猶新。

林家興提醒，台灣人民最在乎的就是食安議題，在2018年的反核食公投中有779 萬人投下同意票，民進黨政府「是忘記還是害怕想起來？」，政府有義務為人民健康把關，勿再用似是而非的國際經貿藉口強行犧牲台灣人民的食安健康。

「為什麼台灣人的健康必須成為民進黨走出去的政治利益籌碼？」，林家興質問，目前CPTPP輪值主席國並非日本，即便開放日本福島核食，台灣也有諸多經貿法規障礙待調整適應，絕非如此簡單可加入CPTPP，民進黨為何還要一意孤行？還拿此當幌子矇騙社會大眾？

林家興指出，開放日本福島核食議題，目前無法給出科學的食安保證，並具備產地證明、官方輻射文件等，政府也拒絕與在野黨及民眾充分溝通，也沒有保證會協助臺灣加入CPTPP，國民黨絕對會與民眾站在一起，拒絕開放進口有健康安全疑慮的外國食品，請民進黨也無需再用「福食」改名這種掩耳盜鈴的把戲唬弄台灣人民。

林家興也表示，國民黨並未提前針對核食立場發布正式新聞稿，相關討論仍在進行，對於日本核食議題的政策立場也與智庫、黨團齊一腳步，讓大家充分討論後凝聚共識。對於外界各種臆測，任何將出訪日本行程與其他議題做有目的性的掛鉤，皆非國民黨立場，在此嚴正澄清。為人民食安健康把關是最重要的事，盼黨內外各界堅定立場，勿被綠營見縫插針。