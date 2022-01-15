總統蔡英文的博士論文被質疑造假，致使「論文門」爭議延燒多時，雖然總統府發言人張惇涵曾回應稱，英國倫敦政經學院(LSE)校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，但外界仍窮追不捨。而資深媒體人彭文正15日首度公開表示，蔡英文曾在出版的自傳中自稱取得1.5個博士學位，但倫敦大學14日官方回覆「倫敦大學不授予1.5個博士學位」。

資深媒體人彭文正。(圖/本報資料照)

彭文正15日在臉書轉載「呷新聞」報導，文章中提到，蔡英文在2011年10月25日出版的自傳《洋蔥炒蛋與小英便當》第十一章內文曾提到，「雖然我的博士論文寫得快，但老師大都很忙，要讓他們把整本論文好好看完、審查完，可要花不少時間。我把論文交上去後，過了半年，才得到論文口試的機會。

文章續指，口試結束討論到最後，論文委員會決定授予我一個半的博士學位：一個法學博士學位，上面並加註了我『對於國際貿易有很強的學術背景』，相當於半個國際貿易學的博士學位」。

一位熱心網友在1月3日，透過一個幫助英國人民對資訊自由提問的網站WhatDoTheyKnow向倫敦大學官方提問，「親愛的倫敦大學， 請教一個問題，博士論文有可能在倫敦大學獲得1.5或2個博士學位嗎？」對此，2022年1月甫上任倫敦大學資訊治理官的艾米麗．布里克（Emily Brick）在1月14日回覆表示，「倫敦大學不授予1.5或2個博士學位。」

彭文正直言，「倫敦大學開始說實話了」。