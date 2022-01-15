勞保基金倒數6年破產，依勞動部公布的「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估報告」中建議，應把費率調整至「不攤提過去未提存負債平衡費率」達16.27％，並建議另闢資金來源、舒緩社會保險的財務壓力，其實立委溫玉霞已提出「勞工保險財務永續特別條例」草案，並提及要把如超徵稅額、加徵營業稅額等撥入其中成立緩衝基金，並在勞保不足以支付時撥付。

報告建議，為解決保險基金財務，針對過去不足額提撥部分，可思考邀約相關當事人代表，兼顧千萬勞工合理權益下，提出有智慧且可行的方案。另未來保費可透過精算，以公平、保費收支相等為原則，實收費率不應低於不攤提過去未提存負債的平衡費率為 16.27％。

至於如何面對本保險潛藏的龐大未提存精算負債，報告指出，解套基金用罄的風險，建議跳脫傳統思維，釜底抽薪，評估另立專法、另闢資金來源，並委由專責機構，從負債面移轉至資產面的創造，聘任專業投資人才，進行全球資產配置。透過投資績效創造「利差益」，舒緩社會保險累積的財務壓力。

參與制定「勞工保險財務永續特別條例」的年金改革委員會前委員吳忠泰表示，草案中提及「勞保緩衝基金」來源為超徵稅額、統籌分配稅款、加徵營業稅等，並提及當勞保基金給付能力不足時，應逐年撥付至勞保基金中；他舉例，如草案通過，那去年超徵的稅額4000億元就應撥付至此基金中。

吳忠泰說，總統蔡英文曾針對年改議題表示「現在不做，馬上就會後悔」，但至今卻完全放棄勞保年金改革，如未有制度性改變，勞保勢必會在未來幾年面臨破產危機。