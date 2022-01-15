Omicron攻入北京！北京出現第一例Omicron 20:542022/01/15 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Omicron攻入北京！北京出現第一例Omicron。（澎湃新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央視新聞報導，今天，北京新增1例本土確診。9時50分，海淀區疾控中心接第三方檢測公司報告一例本地人員新冠核酸初篩陽性報告。接到通知後，海淀區第一時間啓動應急響應，對相關人員涉及我區活動軌跡區域採取管控措施，立即開展流調排查和相關區域人員核酸檢測等工作，16時，北京市疾控中心復核結果為Omicron變異株陽性，16時15分，海淀區疾控中心重新採集標本及家庭環境樣本均為陽性。 桃機今晨4航班 8人確診！陽性率4％ 陸增104例本土確診 Omicron已入侵4省5地 #Omicron #海淀區 #人員 #陽性 #報告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受惠參數調整 勞保基金延2028破產 04:102022/01/15 財經焦點 陸多地新一年工作報告 納入元宇宙 16:322022/01/15 財經 陸疫情發燒 冬奧祭一機一策 04:102022/01/15 全球財經 北京拉警報！海淀區發現1例 核酸檢測復核陽性 18:062022/01/15 兩岸 陸昨新增本土確診104例 多地出現家庭群聚 14:012022/01/15 兩岸 《生醫股》Omicron來襲 泰博調整產能因應快篩急單 09:262022/01/15 財經 陸衛健委：天津Omicron疫情波及河南、遼寧 16:292022/01/15 兩岸 長程線入境人數創新高 確診陽性率6.77％ 14:222022/01/15 生活 終於承認這種口罩「不夠力」 美CDC促戴N95防Omicron 18:072022/01/15 國際 本土疫情 4種序列Omicron在傳播 04:102022/01/15 焦點要聞 中油110年僱用人員甄試 平均錄取率約8.33％ 15:412022/01/15 財經 兩岸熱門新聞 Omicron攻入北京！北京出現第一例Omicron - 兩岸 史話》清廷如果能與鄭芝龍合作──狼煙未燼（一） - 兩岸史話 - 言論 美「中國行動計畫」重大挫折 檢方將撤銷對華裔教授陳剛指控 - 兩岸 啟動全面合作計畫 王毅和伊朗外長在無錫舉行會談 - 兩岸 95％接種3劑科興疫苗者有足夠中和抗體對抗Omicron - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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