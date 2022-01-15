央視新聞報導，今天，北京新增1例本土確診。9時50分，海淀區疾控中心接第三方檢測公司報告一例本地人員新冠核酸初篩陽性報告。接到通知後，海淀區第一時間啓動應急響應，對相關人員涉及我區活動軌跡區域採取管控措施，立即開展流調排查和相關區域人員核酸檢測等工作，16時，北京市疾控中心復核結果為Omicron變異株陽性，16時15分，海淀區疾控中心重新採集標本及家庭環境樣本均為陽性。