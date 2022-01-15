陳凡騏、蘇清歌讓拍攝現場醞釀滿滿粉紅泡泡。（麻豆傳媒映畫提供）

全球第一華語情慾品牌麻豆傳媒映畫。推出以女性觀眾為視角的獨立單元劇《Sex for Love》原創系列，細膩描寫兩性親密接觸蘊藏著心動與歡愉，已正式於麻豆APP上線。

第1集《男友的私房早餐》由男優陳凡騏演出，重新詮釋兩性親密生活晨間日常，從陳凡騏為女優蘇清歌細心烹飪早餐，陳凡騏在餐桌上不斷透過眼神傳達愛意，不時觸摸她的髮際、臉頰及嘴唇，曖昧氛圍與循序漸進的親密接觸，讓拍攝現場醞釀滿滿粉紅泡泡。拍攝結束後女主角蘇清歌透露：「第一次拍攝成人作品有怦然心動的感覺，好多場景、畫面都有初戀的感覺。」

麻豆傳媒映畫全新女性向《Sex for Love》獨立單元劇，自1月開始固定每月播出1集，探討兩性親密關係由浪漫愛戀、禁忌情慾、肉食女性；滿足各種女性觀眾所追求的情慾想像。《Sex for Love》導演曾編導《少年阿賓》、《戀愛咖啡館》等知名情慾作品，他表示：「每個時代的情慾小說、成人影片都是當代社會的縮影，人們藉由虛構文學和影像偷渡自己的慾望，進而滿足性幻想。」

市場上超過95％ 成人AV皆以男性為主要觀眾編製，主題常見社會、道德禁忌，導演認為主流AV闡述的「強制」並非追求讓女性痛苦，而是成就由男性主宰之下最終能讓女性獲得快樂，這份幻想體現於男性在社會上被要求主宰的狀態，也讓導演思考女性觀眾嚮往的情慾上更添難度，最終總結出透過「關心」、「愛性別帶來的力量」手法描寫情慾，讓觀眾能留下溫暖餘韻和一絲安慰，不再只是空虛。