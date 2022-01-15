新北市新莊區2022「福虎生風寅好年，彩繪燈籠HO過年」今（15日）在新莊文化藝術中心前廣場熱鬧登場，副市長劉和然特地蒞臨現場一起體驗彩繪燈籠。（新莊區公所提供）

新北市新莊區2022「福虎生風寅好年，彩繪燈籠HO過年」今（15日）在新莊文化藝術中心前廣場熱鬧登場，副市長劉和然特地蒞臨現場一起體驗彩繪燈籠。（新莊區公所提供）

新北市新莊區2022「福虎生風寅好年，彩繪燈籠HO過年」今（15日）在新莊文化藝術中心前廣場熱鬧登場，副市長劉和然特地蒞臨現場一起體驗彩繪燈籠、迎春手作DIY的樂趣。劉和然表示，市府團隊為市民會加倍努力「虎裏平安」、「虎裏幸福」！謹代表市長向市民朋友拜個早年，祝福大家「平安祥虎」過好年！

新莊區沿襲將近20年的「彩繪燈籠」活動，自民國92年起辦理迄今，已成為新莊在地大、小朋友每年過年前必參加的活動之一，今年新莊公所邀請林文昌老師、吳聰文老師、劉秀梅老師、任淑齡老師、王品卉老師、陳淑華老師、曾己議老師及周龍安老師等8位藝文界名家共同參與，各繪製1盞直徑60公分大燈籠，燈籠上繽紛的色彩，象徵著虎年的躍進、無畏，另大、小朋友們齊聚一堂，將素面燈籠彩繪上喜氣洋溢的圖案，並手持燈籠作品，開心在拍照打卡區上傳佳作，現場滿溢著迎新年的歡樂氛圍。

活動現場還有虎年應景的「萌虎紅包袋」及「Q虎香包」手作活動攤位，由郭榮華老師帶領民眾體驗拓印的樂趣，以及公所同仁陪著孩子一起動手玩，製作喜氣的不織布香包吊飾。另外還遠從鹿港邀請到創意捏麵人陳佑筑老師，教大家捏塑可愛的日本福神，值此疫情升溫的時刻，為活動帶來平安祈福的寓意。

新莊區長林煌源表示：今年不同以往，除了新莊鼓藝團的鼓動新春及祥獅獻瑞外，公所特別邀請新莊在地學生社團：動手動腳舞團及新莊高中熱音社於活動中串場演出，給孩子在寒假活動開始前，有機會走出校園，在舞台上大展身手，展現除課業學習外的多元才藝。

下周緊接著登場的活動是「名家揮毫送春聯」，將於1月21日上午10至12時及下午2至4時分別於新莊區公所、後港市民活動中心；1月22日上午10至12時及下午2至4時分別於福營行政大樓6樓及福壽市民活動中心辦理。公所特邀請多位書法名家現場揮毫，名家墨寶絕無僅有，歡迎大家一起來收藏！最後提醒有意前來參與活動的朋友，請遵守活動現場防疫措施，「平安祥虎」！