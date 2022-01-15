新北市警察局今（15日）將配合內政部警政署再次執行全國同步防制酒駕專案。（警方提供）

新北警於1月7日執行全國同步擴大取締酒後駕車專案，計取締36件酒後駕車，其中包含違反刑法公共危險罪26件，且未發生酒駕肇事案件，成效良好；今（15日）將配合內政部警政署再次執行全國同步防制酒駕專案，後續於尾牙期間亦規劃1月21、22日等2天實施全市同步防制酒駕專案，並持續強化酒駕防制工作至春節、春酒期間，期待能有效降低酒駕危害，保護民眾安全。

警方表示，除駕駛汽機車不得酒駕外，慢車依道路交通管理處罰條例第73條亦有酒駕相關罰則，統計111年1月1日至13日取締慢車酒駕25件，就算騎腳踏車同樣不能酒駕!另有攔查駕駛堆高機酒駕案件，酒後駕駛動力機械上路將涉及刑法公共危險罪，呼籲民眾勿以身試法，喝酒後就不要再駕駛騎乘交通工具。

為推動防制酒後駕車工作及兼顧防疫，新北警採購17台「儀器消毒箱」，於勤務前、吹測前、吹測後、勤務後，以臭氧及紫外光全方位消毒酒測儀器，避免員警及民眾染疫疑慮。另採購「多功能快速測溫酒精檢知器」結合溫度計及酒精檢知器，一機兩用節省員警攜帶器具空間，並機先防範可能之染疫風險。

警方表示，防制酒駕不分季節不分日夜，新北警將持續維持執法強度，對帶有僥倖心態酒後駕車之違規人絕不寬容，亦向民眾呼籲得遵照「酒前不開車」原則，欲前往飲宴聚餐地點即可選擇計程車或大眾運輸，避免酒後駕車返家之可能，並應多加使用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等服務，防制酒後駕車，維護民眾安全。

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