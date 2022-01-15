內埔警方盤查男子心虛逃跑 警對空鳴6槍逮人 20:452022/01/15 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內埔警方盤查男子心虛逃跑，警對空鳴6槍逮人。(摘自內埔警分局臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內埔警方稍早執行巡邏勤務時，見一名男子形跡可疑、上前盤查，對方不僅不配合，更趁隙脫逃，員警見狀除大聲喝叱，更對空鳴槍、開了6槍，順利將人制伏，並在他身上查獲一把空氣槍，全案依妨礙公務等罪移送偵辦。 烏干達外籍生淪奴工 全教總籲教育部全面盤查 拒攔查遭警轟6槍棄車逃 嫌犯中壢落網曝落跑原因 #內埔警 #6槍 #喝叱 #全案 #盤查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通緝犯拒檢衝撞 警轟6槍逮人 04:102022/01/04 社會新聞 新北公務員涉圖利建商遭檢調約談 工務局：配合司法調查 19:222021/12/22 生活 身體不適男子神色慌張被關懷 警意外查獲針筒、海洛因 19:552022/01/14 社會 《營建股》皇翔拿下大陳單元3公辦都更案 力拚111年底動工 13:412021/12/31 財經 社會9點檔》刑事小隊長遭槍殺竟「無凶手」 全家跪地陳情纏訟16年 20:302022/01/12 社會 上市櫃永續發展路徑圖 3月上路 04:102022/01/14 金融．稅務 新北爆槍響！違停車輛拒攔查 警連開7槍嫌犯棄車逃逸 16:572022/01/03 社會 企業減碳 KPMG提四大低碳轉型策略 19:142022/01/13 財經 《金融》上市櫃公司碳盤查 金管會分階段推動 08:012022/01/14 財經 男不爽遭盤查吼警「我看起來像通緝犯？」 一查是真的 12:262021/12/10 社會 台電昨大停電 曾文生：不是缺電 是電網問題 要求全面盤查 12:052021/12/13 財經 社會熱門新聞 海軍少校赴美受訓「購物未結帳」遭汰除 艦隊長怒：破壞軍事外交 - 社會 王力宏與李靚蕾正面交鋒 法官判決卻惹哭網友 - 社會 正面照曝光！ 高顏值警花警帥扮歹徒 引起大批婆媽暴動 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 下體飄出魚腥味 他嘿咻一半狂吐床上 女友嚇傻接著爆哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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