內埔警方稍早執行巡邏勤務時，見一名男子形跡可疑、上前盤查，對方不僅不配合，更趁隙脫逃，員警見狀除大聲喝叱，更對空鳴槍、開了6槍，順利將人制伏，並在他身上查獲一把空氣槍，全案依妨礙公務等罪移送偵辦。

烏干達外籍生淪奴工 全教總籲教育部全面盤查
拒攔查遭警轟6槍棄車逃 嫌犯中壢落網曝落跑原因
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