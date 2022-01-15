水果奶奶IP動畫電影《妖果小學–水果奶奶的大秘密》15日搶先在嘉義in89豪華影城舉辦公益放映，更在影城1樓設置「妖果小學XR科技互動體驗區」，希望將更多感官體驗帶給嘉義地區的大小朋友。嘉義市長黃敏惠也蒞臨現場，與受邀前來的民族國小學童以及水果奶奶、妖怪大偶同樂。

製作團隊特別與嘉義in89豪華影城合作，從1月15日至2月15日元宵節期間，規劃「妖果小學XR科技互動體驗區」，設置多款體感遊戲、魔方機台、光影互動投影及AR虛實整合拍照區，讓嘉義地區的爸爸媽媽和小朋友不只與水果奶奶踏上妖怪世界冒險旅程，同時也能體驗科技教育的新奇和娛樂，感受妖果小學這個台灣原創動畫的高度魅力。

公視節目部經理於蓓華指出，《水果冰淇淋》製播23年，水果奶奶幾乎算是所有孩子心裡共同的奶奶，如今水果奶奶以動畫樣貌成為電影主角，也開啟了另一段繼續陪伴孩子成長的新旅程。妖果小學製作團隊也努力把電影中的角色IP做多元的科技應用，讓大小朋友更認識《妖果小學：水果奶奶的大秘密》這部台灣原創動畫作品。嘉義市長黃敏惠非常肯定公視長年為兒少觀眾做的努力，認為水果奶奶陪伴許多台灣孩子成長，如今轉換成動畫角色，也代表一個台灣本土原創動畫IP的生成，「我的孩子小時候也看水果奶奶，知道打造出電影時覺得很感動，希望藉此引發孩子的創造力，歡迎嘉義地區的爸媽們帶著孩子一起加入這場奇幻冒險。」

除嘉義公益放映場次外，in89也與公視合作搶先於台北、台中、高雄、澎湖的影城專屬boomboom親子影廳，為熱愛電影的家庭策畫辦理《妖果小學：水果奶奶的大秘密》全國親子限定場，除限量電影贈品，還有映前導讀活動和映後親子手作過年紅包DIY課程。至於電影21日上映後也將不定期在各地親子影廳安排播映，提供親子更舒適的觀影感受。