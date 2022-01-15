陝西省衛健委今天(15日)舉行疫情發布會，副主任馬光輝表示，自1月10日以來，西安市已連續5天實現社會面病例零發生，疫情整體進入掃尾階段。面對即將來臨的農曆虎年春節，陝西省和西安市亦多次發出倡導，建議民眾非必要不流動，提倡就地過年。

馬光輝表示，雖然目前疫情防控形勢持續向好，但對疫情的警惕性一刻不能放鬆，對防控的要求絲毫不能降低。他強調，「陝西將全力以赴嚴防病例回流社區、嚴防疫情反彈、嚴防疫情輸入，一鼓作氣幹到底，爭取早日讓廣大人民群眾恢復正常生產生活秩序。」

★加強隔離點管理 絕不把病例放回社區

據了解，昨天（1月14日0至24時）陝西新增本土確診病例4例，累計2070例，已治癒出院948例。特別值得一提的是，自1月10日以來，西安市已連續5天實現社會面病例零發生，部分地區已逐步解除管控。

目前，西安市共有高風險地區1個、中風險地區21個，延安市全域降為低風險地區，咸陽市和渭南市已分別連續18天和19天未出現新增病例，疫情得到有效控制。

馬光輝表示，「總體看，全省疫情防控形勢持續向好，但仍要重點加強對隔離點、隔離病區的管理，以及對解除隔離、境外歸國、國內中高風險地區來陝返陝人員在社區活動的管理」，越是勝利在望的時候，越要保持清醒頭腦。

馬光輝表示，陝西將嚴防病例回流社會，在集中隔離的第14天，對隔離對象落實「雙採雙檢」（由兩家檢測機構獨立採樣，並使用兩種檢測試劑平行雙檢），盡最大可能發現隱匿感染者。對符合解除隔離條件的人員，將人員信息無障礙推送至社區，落實後續7天居家健康監測措施，期間不聚集、少流動，做好健康監測和核酸檢測。「我們將實施全流程閉環管理，絕不把病例放回社區。」

馬光輝表示，同時，陝西將繼續開展「敲門行動」，嚴防疫情局部反彈。對西安口岸入境和其他口岸入境隔離期滿返陝人員，落實全隔離、全檢測、全流程閉環管理，築牢境外輸入防線。

★非必要不返（離）西安 就地過節

西安市衛健委副主任呂永鵬15日呼籲，虎年春節將至，人員流動量大、聚集性強，為了避免民眾在旅途中的感染風險，「建議中高風險地區的人員非必要不返西安，倡導就地過節，西安市各級黨委和政府會全力以赴保障好春節期間的生產生活，給予您的家人關心關愛。」

呂永鵬表示，對於的確需要返回西安的，西安市將嚴格落實14天集中隔離醫學觀察和隔離期間5次核酸檢測等措施。

西安交通大學副校長、西安交大一附院院長呂毅指出，過去兩年來，有許多人因為疫情的影響，主動響應政府號召，就地過年，放棄了與家人團聚，為疫情防控做出了貢獻。「今年是新冠肺炎疫情發生以來的第三個春節了，大家回家過節的期盼更加強烈。」

呂毅強調，從疫情防控的角度出發，陝西省內疫情還在收尾階段，部分省份還發生了多點爆發性疫情，春運在即，將有大量人員流動，也就是疫情傳播的風險劇增。「因此，建議非必要不流動，提倡就地過年。確實需要返鄉過年的，各級各部門將採取有效措施，確保讓出去的、回來的人們都是安全的。」