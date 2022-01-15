落後全場的北科附工，在9局下2出局後展開絕地大反攻，靠著黃梓恩再見安打及張梓鋒生涯首度完投9局帶領下，以2比1淘汰屏東高中，前進110學年度高中聯賽木棒組16強。

屏中昨天以1比7不敵東石，今天對上北科背水一戰，而北科也想拿下這一場取得晉級門票，雙方前7局都無法越雷池一步，屏中在8局上靠著潘宗祐擊出二壘安打加上觸點率先突破北科先發投手張梓鋒。

屏中先發投手陳馥麒投120球力撐7.2局退場，後援的劉秉豐在9局下2出局出現危機，遭北科林哲菖敲出安打，再投出保送，屏中緊急換上隊長王上任但仍採不住煞車，北科楊子煌先掃出二壘

安打追平，下一棒黃梓恩擊出中外野安打一棒說再見。

北科總教練林建男賽賽說：「真的是用盡力量去打！」他誇讚屏中投手陳馥麒變速球丟得好，控球也準，不好攻擊，因此提醒選手先選球為主，讓對方丟到球數滿強制退場就有機會。

張梓鋒以107球完投9局失1分，只被敲出2安打，投出8次三振、3次四死球，表現也獲得教頭肯定，林建男說：「他第一次9局完投，其實他從黑豹旗到現在都是優質先發，比較成熟。」

立德棒球場另一場次，平鎮高中以8比1提前8局拿下二連勝，前進第三階段16強。三民高中棒球場比賽，大溪高中靠著陳品宏先發7局失1分好投，以6比1撂倒美和高中。