對於國民黨「四大公投」、「中二區補選」、「罷免林昶佐」三大選戰意外輸給民進黨，前少將旅長于北辰認為，是輸在「意氣用事」、「意志不堅」和「意興闌珊」；且2022年縱使可以勝利，也是地方諸侯勝利，2024他們會挺國民黨？見鬼了！有網友表示支持：「只有你一人是清醒的」，也有人質疑，「于北辰說的話還有公信力嗎？」

于北辰14日在《品觀點-于北辰說故事》網路節目指出，深藍大軍有3個意外，包括「四大公投」、「中二區補選」、「罷免林昶佐」都意外的輸了，心中的痛、心中的恨可想而知。深藍大軍也非常失望甚至絕望，把矛頭都指向朱立倫；當然，他自己也分擔部分砲火，他笑稱朱立倫應該頒獎給他，叫做「惠朱良多」。

至於為何會輸？于北辰用3句成語、12個字分析，就是「意氣用事」、「意志不堅」和「意興闌珊」。

他首先說四大公投，國民黨只發起「反萊豬」和「公投綁大選」，至於「重啟核四」、「珍愛藻礁」都不是國民黨發起的，可是國民黨冒這麼大的險把四大公投全部綁再一起，變成倒閣公投，這就叫做「意氣用事」。

但是在推動公投的時候，沒有完整論述，最強的反萊豬公投照理一定會過，但是並沒有把正當性及強烈的意志擴增到其他公投。反而因為「倒閣公投」的口號，激發起民進黨將士用命，府院黨在全國辦說明會，但國民黨沉浸在罷免陳柏維的勝利當中，在投票那天，深藍崩潰了，不檢討問題，卻開始找戰犯。

于北辰也說，四大公投輸了之後，國民黨立刻把希望放在中二選區立委補選，但是「意志不堅」，國民黨做了什麼？國民黨什麼都沒有做，理由是顏家力量超過國民黨。但國民黨難道不能分散民進黨砲火？因為「意志不堅」，深怕丟出什麼議題影響到選舉，會不會要負責？每一個深藍的幹部或民代，都考慮自己，怎麼會贏？

最後，林昶佐罷免案也沒有過關，這叫做「意興闌珊」。于北辰質疑，當開始宣傳罷免的時候，朱立倫在哪裡？國民黨在哪裡？地方議員在哪裡？議員之間有甚麼仇恨？黨中央在做什麼？是不是靜待勝利從天上掉下來？果然三連敗！

于北辰最後鼓勵，國父孫中山歷經10次失敗，最後武昌成功，這才是國民黨！但現在卻是面對失敗躲起來，這誰都會做，這就是爭功諉過，說一肩扛起，卻不提任何作為，扛法就是「開除于北辰這種背骨黨員」。

他強調，國民黨如果不根除問題，不能擁抱大多數選民，2022年縱使可以勝利，獲得12席以上縣市長，也不是國民黨的勝利，那是地方諸侯勝利，他們也不會感謝國民黨，到2024地方諸侯會相挺？見鬼了！于北辰認為，遇到失敗不要害怕，找出問題，這才是讓國民黨重新出發的方法。

有網友留言表示支持，「只有你一人是清醒的」、「看這兩周于北辰的發言，還是向著藍軍，只是藍軍不領情而已」，「國民黨自己應該思考，為啥你們一直慘輸」！

但也有網友質疑，「軍人因你可悲，敵我分不清」、「于北辰說的話還有公信力嗎？」