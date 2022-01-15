國民黨反對開放日本福島5縣食品進口，但是去年12月28日記者會中，國民黨國際事務部主任黃介正表示，國民黨已組成討論小組，積極討論福島5縣食品議題。前民進黨立委郭正亮表示，國民黨好像要改變立場了，「他們不要讓人覺得他們很反日，當然跟黨主席有關。」主持人王又正聽到後吃驚說，「真的嗎？」

郭正亮14日在中天政論節目《正常發揮》中表示，福島核食公投兩年已經過了，所以現在只要用行政命令就可以了。農委會會先提出一個輻射值的標準，但是台灣能測試輻射值的沒幾人。

郭正亮舉韓國為例表示，韓國要求日本自己先把輻射值量出來，並寫在上面，達標就可以進口，如果台灣也這樣要求，就會幫台灣去省掉很多事。日本交流協會要求台灣比照歐美國家，但是歐美國家沒有水產，魔鬼都在細節裡，因韓國人就專門針對水產，但對蔬菜、水果的意見不多。

郭正亮更透露，國民黨好像要改變立場了，主持人可能會跳起來。因為去年12月28日國民黨國際事務部有開一個記者會，說他們要優先跟日本國會、還有日本政府接觸，要討論出有關福島的案子。隔天，農委會主委陳吉仲立刻說「謝謝國民黨」。主持人王又正驚呆說，「真的嗎？我沒看到這則新聞。」郭正亮接著表示，「他們不要讓人覺得他們很反日，當然跟黨主席有關。」