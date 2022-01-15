家家有本難念的經，一名人妻在網路上訴苦，稱丈夫兩度加回女網友的聯繫方式，甚至丈夫在放風日時，手機定位顯示在汽車旅館，讓她心好慌。文章曝光後，網友在留言區議論紛紛。

人妻在爆料公社App匿名公社發文，透露丈夫因為玩遊戲而認識一名女網友，她發現兩人聊得十分熱絡後提出異議，丈夫承諾會刪除對方好友後，她卻又抓到丈夫偷偷重加對方好友2次。

原PO說，直到她與丈夫約定好一日放風日，讓丈夫自由一天，前提是不能過夜，最晚要在隔日的凌晨3點回家，而當日丈夫一度把手機定位程式關閉，結果她當晚再次確認丈夫的定位時，卻發現定位顯示在汽車旅館，甚至丈夫打破兩人的約定，直到隔天天亮才返家。

原PO說，隔日丈夫回家時，她拿著菜刀砍了丈夫的摩托車，並且自己報警處理，過後兩天丈夫便向家事法庭聲請調解，打算和她離婚，讓她感到相當痛心，也不知道該如何解決。

文章曝光後，許多網友在留言區回應，紛紛勸人妻看清事實，「定位在汽旅沒問題嗎？可能去研究一下人體器官而已~~沒事啦」、「裝睡的人永遠叫不醒，看妳醒不醒」、「他們有沒有問題，妳心裡其實已經知道答案了吧…」、「擺明了還問？刪了還加回去兩次還解什麼？」。