在110學年度高中木棒聯賽第二階段先搶下一勝的南英商工，15日靠著王牌投手黃宥幃先發8局失1分非自責分帶領下，助隊以3比1擊敗東大體中，拿下第2勝，確定以分組第一前進16強。

南英昨天與興大附農激戰到10局才以3比2險勝，今天對戰東體直接推出王牌黃宥幃上陣，他只在3局下被安打、暴投以及失誤，丟掉1分非自責分，總計用95球完成8局，只被敲出3安打，投出10次三振、3次四死球。

南英打線把握3局上攻勢，在保送、失誤後，吳念哲敲出安打加上失誤攻下2分，9局上再以2次觸身球、2次失誤再添1分保險，最終以2分差獲勝。

南英總教練何信賢表示，黃宥幃控球好，會玩球，不會怯場，也是陣中最好的高三投手，因此讓他先發拿下這一場，今天有危機也都能化解，表現不錯。

黃宥幃打算畢業後投入中職選秀，「升高三暑假跟媽媽討論過，她也支持我，因為家境的關係能選就選，木棒聯賽跟選拔賽每一場比賽都要投好，希望爭取最好的身價。」

岡山棒球場A場地賽事，穀保家商開局就灌進7分奠定勝基，加上林佳緯2局下開轟加持，以10比0提早5局淘汰麥寮高中；玉里高中則在陳子昕完封9局帶領下，以6比0擊退稻江高商。

岡山棒球場B場地賽況，三民高中在郭俊麟三分彈帶動下，提前6局以12比2拿下第二階段第二勝，挺進16強；陽明高中則有舒治偉超前陽春砲建功，以4比1復仇善化高中，連拿兩勝前進16強。