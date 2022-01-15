新北中信特攻15日回到主場新莊體育館，繼開幕戰後再度交手台灣啤酒英熊，靠著「黑豹」阿巴西和厄力（Cleanthony Early）聯手拿下61分的率領下，終場以113比95喝乾台啤，拿下本季第5勝。

睽違1個月再度回到主場，中信特攻今天展現流暢團隊配合，送出本季新高的29次團隊助攻，總得分113分也寫下本季新高。厄力替補登場砍進全場最高的33分，阿巴西進帳28分，至於重回先發名單的林秉聖，今天則繳出18分、10籃板的雙十數據。

「我們開幕周第一場比賽就是交手台啤英熊，當時被蔣淯安投進絕殺球，今天總算在自家主場成功扳回顏面。」林秉聖賽後表示，賽前光哥提醒我要多把握出手機會，更提到今天是回台灣後搶最多籃板的一場球，「能成功守住關鍵勝利，對我們的氣勢肯定有相當大的提升。」

中信特攻總教練李逸驊，也對子弟兵今天的表現讚譽有加，「我們是一支適合不斷跑動的球隊，之前比賽都打得太過呆板，容易被守住，今天多了許多跑動，也傳出許多好的空檔，這就是我們希望看到的團隊發揮。」

中信特攻在決勝節儘管一度被台啤英熊追到落後11分，但厄力挺身而出，幫助球隊穩住陣腳，是今天的贏球功臣之一，「我們試圖走出上一戰失利的陰霾，大家都更努力訓練，團隊間也磨合出很好的火花，並在此戰中打出很棒的團隊配合，這是我們最大的改變。」

中信特攻「X87城市特務主題周」首戰旗開得勝，16日將迎戰台南台鋼獵鷹，期待能延續特務作戰精神，把勝利繼續留在主場。當天球團將邀請中信兄弟明星球員周思齊擔任「甩甩大使」，與線人們一起甩「X87特務主題毛巾」為中信特攻應援，並擔任賽前開球嘉賓。