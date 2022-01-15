近期深圳市房屋租賃市場需求慘淡，其中包括該市辦公大樓最密集的福田區、南山區等多個區域，拖累租金下滑。2021年深圳全市房屋租金呈現跌勢，2021年每平方公尺租金平均約人民幣72元（與2017年6月租金相同），年減5.5％，顯示深圳租金水準已跌回四年前。

時代周報報導，隨著深圳房價、房租雙雙下跌，該市租金回報率跌至歷史低點。深圳中原研究中心數據顯示，2021年12月深圳租金回報率約為1.14％，自2018年以來呈現跌勢。

大陸央視報導，市場人士認為，深圳住房租賃市場遇冷的原因，與市場供需有直接關係。根據深圳貝殼研究院統計，2021年第四季深圳全市租賃需求逐月減少，且最後一個月降幅還在擴大。第四季房東成交週期延長至61天，年增8天。租客成交週期為26天，年增13天。

由於出租難、出租週期拉長等問題正困擾著不少房東。為此，部分深圳長租公寓房東為了搶客，祭出降租金、免押金入住、送小家電等優惠，但成效甚微。

報導指出，深圳租賃市場走勢平穩與大陸官方嚴控租金漲幅密切相關。2018年8月，深圳住建局表示，將推出「穩定租金商品房」試點，透過採取一房一價、一年一調等嚴格租金管控，控制年租金增長率不超過5％。