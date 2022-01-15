F1賽車年度最終站在去年12月結束，荷蘭賽車手維斯塔潘(Max Verstappen)因比賽末段大會爭議判決，擊敗7屆冠軍漢米爾頓(Lewis Hamilton)，驚奇拿下生涯首座總冠軍，這次事件讓車王漢米爾頓和所屬車隊賓士車隊都耿耿於懷，不過最近FIA宣布新消息，表示他們將新調查最終站的爭議問題。

Mercedes chief Toto Wolff meets new F1 boss Mohammed Ben Sulayem https://t.co/Kyot07orx9 via @MailSport

Worrying. — Deanna LeCoyte (@radiodandy75) January 14, 2022

目前整件事已過去兩個月，冠軍獎盃早頒給維斯塔潘，封王慶祝活動也結束，或許漢米爾頓早放下了這一切，但前陣子FIA新任主席蘇拉亞(Mohammed Ben Sulayem)就表示會重新展開調查，據外媒報導賓士車隊老闆沃爾夫(Toto Wolff)本周五有和蘇拉亞再提及此事，證明賓士車隊仍無法接受這個結果。

另外阿布達比站賽事總監Michael Masi繼續被點名，因當初爭議決策正是由他下達指令所導致，爭議在於指示前後反覆，在車手拉爾菲(Nicholas Latifi)於場上出現車禍事故後，讓安全車出動引導選手，但只清空領先者漢米爾頓、維斯塔潘之間的5輛落後車(落後1圈以上的車)，而不是讓全部落後車一起走。

最後維斯塔潘因趁著拉爾菲出事，進站換了新輪胎，在最後第58圈逆轉選擇不換胎的漢米爾頓，拿下總冠軍，而賽後有人放出一段影像與錄音，是漢米爾頓在駕駛座上說的一句話：「比賽被操縱了，天哪！」可以想像他多麼不甘心，對此賓士老闆沃爾夫認為Masi要負很大的責任。

沃爾夫曾透露漢米爾頓仍因此事感到委屈，要花時間來熬過這次事件，也無法保證他會繼續留在賽場上，稱這次爭議成為漢米爾頓難以抹去的痛，暫時無法確定他未來規劃。但如今他們等到了契機，FIA要重啟調查，似乎是要還漢米爾頓一個公道，而整個調查結果預計會在3月18日出爐，也就是巴林開幕賽前兩天。