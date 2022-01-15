美國第四季財報季由銀行業揭開序幕，摩根大通和花旗集團率先公布業績。推升大型銀行在疫情期間淨利飆高的因素開始鈍化，兩家銀行上季淨利出現兩位數跌幅。

受財報失色拖累，摩根大通股價14日收盤重挫6.15％，花旗收低1.25％。

摩根大通第四季淨利年減14％，花旗集團淨利大跌26％，一反過去幾季亮麗的成長。兩家銀行的營收與第三季變化不大，但費用攀升導致淨利下滑。疫情期間金融市場反彈推升大型銀行交易收入勁揚。此外，銀行在疫情初期提列高額壞帳準備金，但預設最壞的情況並未發生，壞帳依然維持在紀錄低檔，減少提準備金亦協助推升淨利。

如今部分推動銀行獲利創新高的利多開始鈍化，以致業績不如前幾季出色。摩根大通第四季交易收入年減11％，花旗年減17％，主因固定收益交易萎縮。

摩根大通指出，環境變化和成本上升可能衝擊2022年長期獲利目標，甚至可能影響2023年。財務長巴納姆（Jeremy Barnum）表示：「逆風可能強過順風。」摩根大通第四季淨利達104億美元，或每股3.33美元，花旗淨利為32億美元，或每股1.46美元，兩家銀行的淨利皆超越市場預期。摩根大通第四季營收大致持平，為293億美元，遜於分析師預期，花旗營收年增1％至170億美元，優於市場預期。

同樣於14日公布業績的富國銀行表現較佳，第四季淨利年增86％，原因是前一年同期重整支出和假帳醜聞罰金衝擊淨利，拉低比較基準。第四季營收年增13％。

儘管第四季財報不盡人意，但大型銀行的展望依然維持強勁。摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）向分析師表示，2021年是公司史上成長最強勁的一年，2022年預期也能繳出亮麗成績。