昔90年代性感女神關秀媚，和邱淑貞同屬第一代「晶女郎」，美貌和身材完全不遜於她，因和任達華合演三級片《賊王》爆紅，不過2002年涉嫌酒駕及找人頂罪被捕，讓她被判入獄14天，人氣和星途都受到影響，06年全面退隱，如今55歲的她，雖不常公開露面，但依舊保養得宜。

女星文雪兒日前在IG曬出和關秀媚的合照，55歲的她依舊保養得宜，臉上也看不出歲月痕跡，雖然打扮簡單，仍氣質出眾，和過去比差別不大，讓網友都驚艷不已。

關秀媚55歲仍保養得宜。(圖／翻攝自文雪兒IG)

關秀媚和任達華合演三級片《賊王》，在片中不僅有大膽的濕身露點演出，和任達華的香艷床戲，更是讓觀眾留下深刻印象，她也因此爆紅，之後受到王晶賞賜，連續接拍幾部他的作品，如《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》等，還憑藉《每天愛你八小時》入圍金馬獎最佳女配角。

不過她2002年因涉嫌酒駕，加上找別人頂包被捕，最後因串謀妨礙司法公正被判入獄兩星期，不僅毀了星途，人氣也跌落谷底，而她沉寂一段日子後，直到05年才主演電影《黑白戰場》復出，但聲勢已大不如前，她也在06年拍完王晶執導的陸劇《暴雨梨花》後，便全面退出娛樂圈。

關秀媚和任達華在《賊王》有大膽演出。(圖／本報系資料照)

而關秀媚消失幕前後，也鮮少出現在公開場合，據悉，傳出她投資有道，加上男友家境不錯，她生活無虞，而她也常做義工，享受平淡安逸的人生。