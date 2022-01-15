Omicron疫情持續不斷擴大，國內進入第3劑疫苗接種高峰，不過許多老人家因為害怕副作用，連第1劑疫苗都還沒打，就有網友相當擔心，詢問：「家裡長輩不肯打疫苗怎麼辦？」貼文引起討論，有鄉民建議，可以帶老人健檢的報告拿去問家醫科醫生，看適不適合打疫苗，不然就乖乖戴口罩、待在家。

一名網友15日在PTT上發文表示，他的爺爺奶奶在AZ剛進時，被副作用嚇到 ，結果兩個老人到現在都不肯去打疫苗，現在Omicron變種病毒來勢洶洶，看起來傳播力比去年的Alpha變種病毒還厲害，原PO很擔心老人家完全沒防護力，感覺會很危險，於是詢問大家，「家裡長輩不肯打疫苗怎麼辦？」

貼文一出引起熱烈討論，許多熱心網友紛紛提出建議，「老人健檢的報告拿去問家醫科醫生適不適合」、「帶老人去門曬曬太陽 吃吃補品增強抵抗力」、「不然就是帶口罩 少與人在密閉空間接觸啊」、「找有打的同年齡鄰居來說比較有用」。

不過多數網友是覺得應該要尊重長輩意見，「他們的選擇就尊重」、「就跟投票一樣，都是自己的選擇，旁人沒什麼好替他們擔心的」、「他們也怕打完疫苗會怎樣吧」、「但是真的年紀大了遇到這個未知只能說很無奈」、「老人家最大啦 不要勉強」、「風險自己承擔，他們有選擇的自由」。