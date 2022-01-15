台北迪化街一段的時尚文創區，15日有稀客現身！來台逾50年的義大利籍修女趙秀容，領到中華民國國民身份證5年來，首度踏上百年歷史的迪化街，親自出席「引-東方文化與西方時尚的交融」展售會開幕，見證台灣設計師作品的精湛與溫暖，分享東梨教育學院投身教育的美與善。

義籍修女趙秀容在新竹縣尖石鄉山區傳愛奉獻，為原民孩童教育奔走一生，部落族人都稱她為mumu（姆姆）。趙秀容深知經濟弱勢者唯有教育啟蒙，才有自窮困翻身的機會，半世紀來透過教會力量，在部落創設全日制方濟托兒所及附設課後托育中心及托嬰中心。

此次邀請趙修女出席迪化街活動的東梨教育學院，院長蔡淑梨畢業自天主教輔仁大學織品服裝學系，學成歸國返回母校授課、擔任過多個學院院長、一級主管，展售會開幕致詞時她特別提及，十分敬佩趙修女的理念：「讓教育翻轉孩子們的未來！」，因此規劃開幕活動時尚走秀搭配公益拍賣，提供參與展售會的5位台灣設計師和東梨教育學院提供近30件作品、收藏品，拍賣所得捐贈給天主教方濟幼兒園。

東梨教育學院座落於人文薈萃的台北市迪化街上，與百年歷史建築共享時光的價值，由兩位退休大學教授夫婦溫肇東及蔡淑梨於2020年12月攜手創辦，秉持教育為富國強民之根本大計，在學院中持續推展「美」與「善」，打造實踐者的跨界創新發表與資源串接平台。

蔡淑梨表示，「引-東方文化與西方時尚的交融」展售會是東梨教育學院策劃的第6個展覽，此次5位設計師為「頂上魔法師」簡建興，皮革工藝設計師母子檔詹理安、劉學霖，珠寶設計師石遠梅，針織女王潘怡良，都是台灣培養出來的時尚設計達人，擅長使用各式材料，除了9件作品在公益拍賣會上順利拍出，每位設計師進一步挑選精湛作品在東梨教育學院一樓展出，喜愛者也能選購帶回家。