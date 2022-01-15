安希期待真命天子早日降臨。（JKF提供）

安希扮暗黑版《華燈初上》媽媽桑，F奶罩不住。（JKF提供）

安希以80年代的復古造型扮媽媽桑，性感大噴發。（JKF提供）

安希化身趕屍靈幻道士，香豔巨乳畫面震撼。（JKF提供）

百萬網紅安希時隔半年再登《JKF》封面，巧扮現在最夯的《華燈初上》媽媽桑，並以80年代的復古造型別有風味，F奶罩不住，性感噴發，再掀話題，她表示這次的企劃跳脫與以往不同風格，期待紛絲把「安希媽媽」帶回家收藏。

安希cosplay造型變化多端，凡是可愛、性感、冶豔都可以駕馭，在《JVID月刊写真》中安希扮演趕屍靈幻道士，香豔巨乳造型畫面震撼，安希笑說：「這就是專業啊，做什麼都要到位。」她還會自掏腰包投資自己，耗費的時間、花上萬塊服裝費，只為了cosplay一位動漫角色，透過作品一件一件累積，「大家一定會感受到我的認真和投入，現在擁有百萬粉絲都是一點一滴的累積，希望這些內容除了有流量也創造話題，期許自己未來是個有影響力的人」。

在鏡頭前打滾數年的時間，雙子座的好奇心很快就讓安希想做些新鮮事，不斷求新求變，直至今日，安希創立的YouTube頻道已破15萬訂閱人數，拍片這件事成為她和觀眾之間的窗口，透過影片讓大家更瞭解自己：「以前粉絲只看到美美的照片，但我想把拍攝這份工作的前置作業、現場樣貌呈現給大家，後期加入公仔開箱也是因為興趣，想和大家分享喜悅的心情！」

外型亮眼的她感性分享作為女人，總會期望愛情的降臨，安希直言還沒遇到對的人，笑著解釋：「以目前來說我的事業心蠻重的，捨不得放掉我經營的一切，但未來的事很難說，希望自己是渣男絕緣體，真命天子早日降臨。」她也慶幸現在事業順利，不再讓家人擔心。「以前看著媽媽辛苦工作養我跟妹妹，所以長大後就想著要賺錢孝順她，而我現在也有能力，讓媽媽開開心心想去哪玩就去哪玩。」