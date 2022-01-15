王燦（右）跟賴慧如一起向書法大師張炳煌寫春聯向觀眾拜年。民視提供

王燦、賴慧如、羅巧倫向書法大師張炳煌學寫春聯。民視提供

羅巧倫寫春聯向觀眾拜年。民視提供

王燦、賴慧如、羅巧倫一起向書法大師張炳煌寫春聯向觀眾拜年。民視提供

農曆新年即將到來，書法大師張炳煌，14日和八點檔《黃金歲月》演員王燦、羅巧倫及賴慧如在民視林口總部一起揮毫寫春聯之外，張炳煌老師也當場揮毫大紅燈籠，寫上「民揚四海迎春虎，視事亨通慶豐年」給予春節祝福。

演員群在大師面前寫毛筆字，王燦說緊張到手抖，不過被稱字很美的他，透露小學時期被爸爸規定一天要練習寫500個字，他記得爸爸說「字代表自己」，所以在男同學之間他的字有被老師稱讚漂亮；賴慧如則稱小時候不懂事不知道要向阿公學書法，現在很後悔沒有好好練毛筆。

知名書法家張炳煌帶領三位演員合力完成「新春如意」四個字，但要在大師面前賣弄，讓藝人王燦超緊張，邊寫手還邊抖；賴慧如開心分配到跟著她一輩子名字的「如」字，寫起來特別順手。書法家張炳煌說，「三位今天表現很不錯，因為知道他們現在一定很久沒有拿過毛筆，今天能夠馬上把筆沾了墨寫出來，而且是寫這麼大的字，很不容易。」

賴慧如表示，阿公以前很會寫書法，現在有點後悔沒有靜下來向阿公好好學習書法。羅巧倫說，長大後很少碰書法，但是以前念書還有書法課，記得老師常說可以修身養性，透過今天再拿起毛筆，感覺挺不錯，剛好最近《黃金歲月》劇情太緊繃，寫書法讓自己情緒緩和一些。