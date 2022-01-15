有「最美港姐」稱號的港星李嘉欣，今(15日)驚爆進入加護病房，搶救48小時才撿回一命，並曬出躺在病床上，全身插滿管子的照片，讓網友看了都相當擔心，而她稍早也回覆港媒當時的情況。

據《東網》報導，李嘉欣透過工作人員回覆，表示自己大概在11日清晨，突然感到心跳加速，覺得呼吸不到空氣的感覺，加上腳步浮浮的狀態，讓她趕緊聯繫認識的醫生，到醫院治療，而她一到院就隨即被送入ICU中搶救。

所幸李嘉欣當時意識清醒，醫生還告知她「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」，而她會發病，原來是跟她先天性心臟結構問題有關。目前已返家休息的她，提到身體狀況，也坦言因為血壓急降，讓她肝臟、腎臟、心臟、肺等器官都受影響，因此她也向家人和母親道歉，讓他們擔心了。

她也藉此提醒大家，要好好愛惜自己身體，「沒有任何東西比健康重要，活着就是勝利，遇到任何事都要保持正能量。」李嘉欣今突在社群透露，進加護病房(ICU) 48小時，才「執返條命(意同撿回一命)」，並曝光躺在病床上插管的照片，讓網友都擔心不已。