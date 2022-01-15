對於日本核食議題的立場，中廣董事長趙少康質疑國民黨立場轉變，傾向同意開放，要朱立倫出面說清楚；國民黨則於晚間連忙否認，仍堅持「拒絕恣意開放核食」！

趙少康稱在今（15）日晚上8、9點收到國民黨私下貼給記者的聲明表示，「只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口」，他真不敢相信這是國民黨發布的新聞稿，看到差點昏倒。

趙少康在臉書寫道，這麼重大的政策改變，到底是怎麼做的決定？有跟立院黨團討論嗎？有跟14位執政縣市長商量嗎？朱立倫不是說以後會擴大決策圈嗎？

趙少康直言，反對日本核食進口是國民黨的政策，經七百多萬人投票通過的，要改變不是不可以，但絕不是這樣草率。趙也聽說因為朱立倫擬在2月訪美途中先訪日，所以就要送禮物？他呼籲朱立倫這次不可以再躲起來，一定要說清楚講明白。

而國民黨晚間也急發出聲明指出，國民黨拒絕「恣意」開放核食，會和2018年反核食公投投下同意票的近八百萬臺灣人站在一起。並未提前針對核食立場發布正式新聞稿，任何所謂將出訪日本行程與其他議題做有目的性的掛鉤，皆非國民黨立場！

國民黨強調，當日本核食開放目前無法給出科學的食安保證並具備產地證明、官方輻射文件等，政府也拒絕與在野黨及民眾充分溝通，也沒有保證會協助臺灣加入CPTPP，國民黨絕對會與民眾站在一起，拒絕開放進口有健康安全疑慮的外國食品。

對此，網友質疑，「前一篇新聞稿是誰發給媒體的？」「希望下次黨中央反應快一點，滅火要儘早」。