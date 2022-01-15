近期在美國升息縮表消息、Omicron疫情以及通膨升溫因素下，全球股市表現震盪，海外基金績效也隨之動盪，不過仍有淨值創下新高的基金，統計投信發行的各類海外股票基金淨值創新高的有13檔，以成立來績效來看，前三名分別是群益工業國入息56.77％、國泰全球高股息46.32％、摩根環球股票收益45.2％，清一色都是高股息基金。

市場法人表示，全球股市處於高檔位階，工業國成熟股市獲利增長、基本面表現穩健，又具高配息企業，這些相關基金不失為投資人穩健投資的好選擇。

群益投信表示，全球工業國股市投資熱度不減，在獲利增長、基本面表現穩健，以及市場風險偏好未減的情況下，後市表現仍可期待。雖然歐美股市在相對高檔，不過整體來看，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，投資人不妨適度將具有配發股利潛力的標的納入資產組合當中。能滿足投資人想參與股市動能、又想兼顧入息收益的需求。

群益工業國入息基金經理人陳建彰表示，美股整體來看，後續雖仍需持續留意聯準會政策動向，不過健康的基本面和獲利面仍將為美股提供穩固支撐，對於美股後市不看淡，展望歐股後市，現階段市場風險偏好情緒延續下，仍有利於歐股表現，中長期則須回歸基本面，再從獲利面來看，市場樂觀預估今年歐洲企業獲利仍有望成長，加上評價面仍合理，中長期歐股漲勢仍可期待，整體來看，美歐工業國景氣能見度佳，企業獲利持續改善，有助支撐股價上行，建議穩健型投資人在歐美成熟國的配置上，以與景氣改善相關的高息股為主，不僅能持續掌握現階段市場趨勢，同時還可透過股利保護，在市場相對波動時展現較佳的抵禦能力。