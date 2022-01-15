台北市政府今啟用劍潭青年活動中心做為「加強版專責防疫旅館」，收治輕症或無症狀確診者，但傳出有保全認為自己未接受防疫訓練，卻仍被要求提行李上下樓，憂心成為防疫破口，已有保全嚇到離職。對此，台北市立聯合醫院強調，新加入保全將於16日前完成相關訓練，也已排定17日下午注射第三劑疫苗。

由於劍潭活動中心原先是收住入境旅客及居家隔離者，但今起改收治確診病患，有保全質疑自己非法定防疫人員，且沒經過防疫訓練，也無額外防疫獎金，卻仍被要求提行李上下樓，並不合理，擔心染疫風險提高。

保全說，由於桃園機場有女保全推旅客行李導致染疫，保全深恐成為防疫破口，前天已有同事擔心染疫，嚇得趕快辭職，其他保全也憂心忡忡。

對此，聯醫指出，前年因應疫情聘請外包保全人員，皆有完成穿脫防護感染控制訓練，新加入保全將於16日前完成相關訓練，針對第一線保全人員，排定17日下午注射第三劑疫苗。

聯醫表示，昨起關懷檢疫所轉型為加強版專責防疫旅館，本院將與保全公司重新議約，至於公司獎金如何發放，尊重其內部制度。