北京今天發現首例Omicron病例，《北京日報》報導，今天（1月15日）上午和下午，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組連續召開視頻調度會議，研究調度疫情處置工作，要求抓緊病毒溯源，嚴格風險人員篩查管控。

會議指出，北京市海淀區發現一例陽性病例，Omicron變異毒株傳播速度快、隱匿性強，當務之急是快速反應，迅速流調溯源、排查管控到位，搶在病毒前頭，切斷傳播鏈條。要調配全市流調力量，以最快速度鎖定密接者並落位管控、核酸檢測，對病例活動所涉及風險點位嚴格管控，同步開展人員篩查和環境採樣，確保不漏一人。

會議強調，溯源工作要抓緊，加快病毒全基因組測序和病例比對，進一步排查中高風險地區進返京人員，查清病毒來源。各區要立即響應、迅速行動、連夜作戰，嚴格風險人員篩查管控，不放過任何一個細節、任何一個隱患。連夜召開新聞發佈會，及時公佈病例活動軌跡，引導市民群眾加強個人防護，如有與病例時空軌跡交集的要主動向社區（村）和所在單位報告。積極回應市民群眾關切，解決好涉疫訴求。

北京市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇主持會議，市委副書記、市長、防控工作領導小組副組長陳吉寧，市委副書記、市人大常委會副主任、防控工作領導小組副組長張延昆出席會議。