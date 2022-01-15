今天我們帶球迷們來看一位國際網球員現況，不過他的故事令人心寒，阿根廷網球名將戴波特羅(Juan Martin Del Potro)曾在2009年奪下美網冠軍，但近期外媒曝光了他的悲慘現況，指出他戶頭裡已剩不到300萬美元(約台幣9千萬)，因為其他的2500萬美元(約台幣7.5億)都被父親「敗光」了！

Juan Martin del Potro was "swindled" out of $30 million by his own father: Report https://t.co/xZpIVBl1Mp — Tennis Tracker (@TrackerTennis) January 15, 2022

戴波特羅今年33歲，目前被傷病所困擾，正努力尋求復出，他生涯拿下總獎金約有2500萬美元，其中包含22場ATP賽事冠軍，2009年美網男單金盃是生涯最大斬獲，在2018年8月他的世界排名曾高達第3，不過前年受傷後至今已跌到第700名外。

而戶頭快沒錢的他正面臨不少債主討債，這是因為他過去都把收入交給父親丹尼爾(Daniel del Potro)管理，父親常經商失利，和幾家地產公司有龐大官司糾紛，據傳父親還曾背著自己租下9000公頃土地種植物，但對生產週期、技術不了解，再加上投資房產大幅貶值、賭博惡習，徹底把錢虧光。

更難受的是父親丹尼爾在去年過世，享年63歲，所以目前已沒辦法協助兒子繳清債款，反而害慘了戴波特羅接下來的人生，現在對戴波特羅來說是生涯最艱難的時刻，因為傷勢無法重回巔峰，更要面臨龐大債務，他上一場比賽已是兩年半前的事了。希望他接下來能早日康復，盡快解決人生難題！