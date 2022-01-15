許多業者為了攬客會替商品取一個別出心裁的名稱，增加民眾購買意願，日前就有網友透露，前往超商消費時，意外看見架上一款商品名稱為「好沙的魷魚」，讓她錯愕直呼「好沙到底是什麼？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《Dcard》PO文透露，在超商架上看見一款三角飯糰的包裝上寫著「好沙的魷魚」，讓她十分納悶，「有人說是沙茶醬，有人說是沙拉，有人說看那個三角形圖案應該是魷魚遊戲的內容…」不禁好奇問道，「好沙到底是什麼？還是它吃起來沙沙的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，就有眼尖網友指出「關鍵在中文字的下方，英文寫著shacha squid」、「請看英文，shacha squid」，代表沙茶魷魚口味。也有人打趣笑說，「感覺是很殺的諧音？如果直接叫沙茶魷魚，行銷可能覺得很low」。

另外，也有內行網友分享「如果喜歡吃沙茶的話，會覺得很好吃」、「聽說微波更好吃，沒微波的話，魷魚會有點硬」。其餘網友則回應，「這和很多飲料店菜單取一些很無厘頭的中文名一樣」、「這種我都默默看底下的英文名」、「翻到背後看成份就有解了」。