王心凌15日在高雄巨蛋舉辦「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」，邀來黃子佼擔任嘉賓合唱〈寶貝〉、〈小姐請你給我愛〉。王心凌感謝黃子佼南下力挺，黃開玩笑說：「謝謝你邀請我，最近尾牙取消很多工作。」更帶來王心凌10年前在他節目上寫下給未來自己的信，爆出王心凌當年希望自己10年後能當母親，黃子佼笑虧：「你該不會有偷生？」王心凌秒否認還害羞敲肚子：「沒有。」

王心凌在台上恭喜黃子佼即將當爸，黃自虧：「結果許願的人沒成功，我要當爸了。」還幽默說：「我特別把這個簽名板帶來，物歸原主。」祝福王心凌未來依舊美麗、幸福，「不管遇到任何困難，都能找到幸福人生。」他們互動逗趣，還一起齊力完成台下歌迷的求婚心願，氣氛感人。

王心凌出道18年，首度登上高雄巨蛋開唱，氣勢十足，一開場呈現環場雷聲劃破天際，從8公尺高的星球升降台從天而降，與18位舞者齊跳〈劈你的雷正在路上〉，開心向粉絲打招呼：「高雄巨蛋你們好嗎？」隨即脫去亮麗的流蘇罩衫，以俏麗鏤空短裙裝上陣，大秀性感小蠻腰、鉛筆腿，熱唱〈彩虹的微笑〉、〈心電心〉、〈愛你〉等夯曲，引起台下粉絲尖叫。

王心凌在高雄開唱，特別用有點不輪轉的台語，跟粉絲互動，貼心叮嚀大家一定要戴好口罩，王心凌用台語說：「高雄巨蛋，大家好不好？節目開始前，口罩要戴好。」透露也是因為疫情才學到口罩的台語，「口罩掛好、戴好，終於來到高雄，雖然遲到了幾個月。」

她看到台下粉絲都戴好口罩，也鼓勵大家一起大聲合唱，「雖然戴口罩唱有一些悶，但保護彼此，一定要戴好戴滿，讓我感受到你們的熱情、聽到你們得聲音」，她感性：「無論如何聚在一起，是大家一起努力的成果，一定要珍惜這份幸福，繼續保持下去。」

向來寵粉的王心凌，在演唱會中，設計許願池環節，更因為美輪明宏桌布超夯，王心凌跟風秀出化身成「美輪明凌」的美照，在演唱會大螢幕上秀出自製的圖片，祝福大家健康平安招財，逗笑眾人。

王心凌在高雄巨蛋開唱，大秀性感好身材。（天晴娛樂提供）

王心凌在高雄巨蛋開唱，造型亮眼。（天晴娛樂提供）

王心凌在高雄巨蛋舉辦演唱會，賣力開唱。（天晴娛樂提供）