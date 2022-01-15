宜蘭縣長林姿妙13日遭廉政署約談後，經地檢署複訊無保請回，待後續配合調查。林姿妙表示，相信司法公正。資深媒體人吳子嘉認為，這件事情也太怪了，他也認為，林姿妙根本就是無保請回，絕對沒事情。

吳子嘉15日在《董事長開講》網路直播節目中表示，林姿妙這個案子，是個烏龍案，這件事情也太怪了，是非常怪異的事情。突然間，廉政署約談後，林姿妙就回家了，也沒人開記者會，也沒有人反應這件事，好像事情就過去了。民進黨若涉及貪瀆案，都會高喊「司法迫害」；可是林姿妙之後就回家睡覺了，什麼事都沒發生。

吳子嘉指出，這事件裡頭唯一的黑色幽默就是，趙少康突然講一句話，你們民進黨不是罵說，林姿妙沒有讀書嗎？看不懂公文，怎會批公文？那看不懂公文、批公文有兩個可能性︰若是犯法公文，無意間批錯，無意不能算是犯罪；若是有意，林姿妙應該是看不懂公文的人，怎麼能抓她？所以趙少康可能是使用這種反面證法來幫她。吳子嘉指出，林姿妙根本就是無保請回，絕對沒事情，同樣這件事若發生在民進黨，那是不得了的大事情。

吳子嘉甚至透露，國民黨台北市議員徐巧芯跟他說，所有國民黨的戰鬥藍、有戰力的人、可以幫林姿妙去打仗的人，都不認識林姿妙，也不敢幫，怕萬一害了她。