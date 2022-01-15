高雄港洲際碼頭15日傍晚發生重大工安意外，華運倉儲興建中的儲槽工地，在頂升作業中，疑因油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，施工架亦被帶落下來，造成8名工人受傷，其中1人急救後宣告不治，最後1人直到晚間22時許才脫困。

高雄港洲際碼頭的華運倉儲實業公司15日下午約4時45分許，發生一起工安意外，高雄港務消防隊獲報後已經立即前往現場搶救，高雄勞工局表示，檢查發現現場為羅吉司科技興業股份有限公司所僱勞工，正在使用60台千斤頂頂內槽，高度約3公尺，頂升過程中，因升頂的油壓系統失效，導致內槽掉落，夾層施工架亦被帶落下來，當時8名工人也因此摔傷或壓傷。

警消獲報後緊急到場搶救，其中一名鍾姓工人送小港醫院急救後仍宣告不治，最後一名受困工人約21時35分腳部脫困，消防人員也將人吊掛出來，約22時25分送醫，但疑似受困太久狀況不樂觀，現場緊急CPR後送醫急救中。

這起意外造成1死7傷，勞工局勞動檢查處表示，初步檢查發現，頂升作業時油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，儲槽之內外層夾層施工架亦被帶落下來，研判可能是致災原因，已勒令施工廠商儲槽興建工程停工，後續將依《職業安全衛生法》裁罰3至30萬，並追究相關刑責。