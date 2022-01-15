北京今天發現首例Omicron病例，海淀區副區長林航在疫情防控新聞發佈會上表示，海淀區於今日上午10時對病例居住小區和工作單位樓宇進行了封閉管理。對博雅西園小區啓動臨時封控，實施區域封閉，足不出戶，服務上門的管理措施；對病患工作的海淀新技術大廈啓動臨時封控管理。

財新報導，一位博雅西園小區居民表示，該小區有20棟樓，約1000戶居民。約今天下午1時她在業主微信群內收到物業通知，稱有小區業主進行核酸自檢時報告為疑似，需進一步確診。現小區實行臨時封閉管控措施，人員只進不出，請業主在家做好全員核酸檢測準備。

該居民表示，約下午3時，鄰居通知她下樓去做核酸檢測，做檢測的居民已經排了幾隊。她發現有工程車開入博雅西園，進行封門作業。下午5時，病例所居住的7號樓周圍樹立了護欄加固。現場的工作人員告訴她，7號樓居民需要隔離21天，其他樓的居民隔離14天。

海淀區已對該病例在京居住地和辦公樓與相關人員進行全員核酸檢測和重點部位環境檢測。截至今日18點，累計採集人員樣本2430件，環境樣本32件，結果待出。截至18時，排查病例密接人員15人，均已落實管控。