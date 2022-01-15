根據英國廣播公司(BBC)報導，一名來自美國羅德島州性侵犯羅西(Nicholas Rossi)，試圖裝死躲避警方追緝，逃跑後不幸確診新冠肺炎被送進醫院，警方接獲通報立即前往醫院逮人，羅西最後在蘇格蘭被捕，結束逃亡之旅。

根據美國WPRI-TV電視台報導，羅西在社群網站結識一名21歲女子，2008年，當兩人關係結束時，該女子稱羅西欠了自己很多錢並承諾會還，卻在公寓裡強迫與她發生關係，羅西因此涉嫌犯下性侵罪刑；2018年，更在俄亥俄州被指控與另一起性侵案有關聯，不過當時羅西已經逃離美國，並試圖造謠自己已經去世的消息。

諷刺的是，34歲的羅西其實是一位兒童福利改革倡導者，長期為兒童、青少年以及家庭發聲，光榮事蹟受到不少當地議員以及該州文索基特市(Woonsocket)的市長推崇。當NBC News記者採訪市長時還稱讚說，「他是一位優秀又紳士的年輕人，在工作崗位上非常努力稱職。」

Six things to know about Nicholas Alahverdian, the RI man who apparently faked his death https://t.co/DB17qR1IwH — Providence Journal (@projo) January 14, 2022

美國國家廣播公司新聞台（NBC News）報導指出，當羅西被送至醫院治療時，他化名為奈特(Arthur Knight)掩蓋真實身分。檢察官表示，「如果不是因為新冠肺炎，現在他可能已經遠走高飛。」

羅西曾在2019年告訴美國媒體，自己其實罹患霍奇金氏病的事實，壽命只剩下幾周的時間。

記者找到羅西的叔叔震驚的表示，「老實說，我真的很震驚，我覺得我被他(羅西)利用了。」

BBC報導指出，''Ever Loved''(逝去的愛)上還有羅西的版面，說明欄還稱他是「在前線奮戰20年的戰士」。''Ever Loved''這是一個專門紀念往生者的網站，平台宗旨是陪伴那些往生者的家屬度過這段艱辛的歷程，以別具意義的方式紀念往生者。