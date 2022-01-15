湖人最近又吞下2連敗，本季前來助陣的韋斯布魯克(Russell Westbrook)狀況奇差無比，近3場只拿23分，命中率更只有2成而已，最近他接受許多媒體採訪，其中面對知名記者阿米克(Sam Amick)他表示，知道自己在球隊是需要做出最大犧牲的人。

The Lakers are trying to figure things out.



“I mean, we still don’t have the answer.”



But of the All-Star trio, Russell Westbrook knows he has to make the biggest sacrifice.



Exclusive with @sam_amick: https://t.co/sPzMMCEXp0 pic.twitter.com/15YJgAw5co — The Athletic (@TheAthletic) January 14, 2022

在與《The Athletic》記者阿米克交談時，他表示：「我們都想弄清楚作為一支球隊、一個整體，我們如何才能解決問題且變得更好，我知道我是球隊中不得不做出最大犧牲的那個人，我也理解這點，所以我必須找到一個方式，為球隊發揮出自己的最大作用。」

韋斯布魯克本季來到湖人遲遲無法找到狀態，目前他出賽42場，出戰時間達35.5分鐘，平均貢獻18.7分8.2籃板8.1助攻1.1抄截，投籃命中率43.7%、外線28.8%、罰球65.6%，雖然數據看起來還不錯，但命中率不佳，另外還有場均4.4次的失誤。

但湖人目前或許無法送走韋斯布魯克，其中過高的年薪是一大問題，約4400萬美元，恐怕難有球隊吃得消，之前就曾傳出76人並不願拿班西蒙斯(Ben Simmons)來換韋斯布魯克，要知道班西蒙斯本季和76人出現很大的摩擦，至今都還未上場打球，可說是他們很想脫手的對象。